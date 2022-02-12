التحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأكد التحالف - في بيان مقتضب نقلته قناة الإخبارية السعودية - أن محاولات المليشيا الحوثية استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي.

وأعلن التحالف العربي، مساء أمس، بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء ضد مواقع تابعة لميليشيات الحوثي استجابة للتهديدات التي تشكلها المليشيا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الأول، تدمير مسيرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي، فيما أشار إلى أنه نتيجة لعملية الاعتراض تناثرت بعض الشظايا للطائرة داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين.