السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وأكد التحالف - في بيان مقتضب نقلته قناة الإخبارية السعودية - أن محاولات المليشيا الحوثية استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي.
وأعلن التحالف العربي، مساء أمس، بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء ضد مواقع تابعة لميليشيات الحوثي استجابة للتهديدات التي تشكلها المليشيا.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الأول، تدمير مسيرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي، فيما أشار إلى أنه نتيجة لعملية الاعتراض تناثرت بعض الشظايا للطائرة داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

صور

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها