دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يتعادل مع بترو أتلتيكو بشق الأنفس

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، محمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وحمزة المثلوثي وأحمد أبوالفتوح في خط الدفاع، إمام عاشور وماجد هاني وأشرف بن شرقي وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أوناجم في خط الوسط، سيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الزمالك الذي سعى للسيطرة على منطقة وسط الملعب بفضل تحركات أحمد سيد “زيزو” ومحمد أوناجم، وشهدت الدقيقة 6 فرصة خطيرة للزمالك عن طريق محمود حمدي “الونش” الذي استقبل عرضية من أحمد سيد “زيزو” وحولها برأسه تصدى لها حارس الفريق الأنجولي.

وواصل الزمالك ضغطه على الفريق الأنجولي وفي الدقيقة 11 ارتقى سيف الدين الجزيري أعلى مدافعي الفريق الأنجولي وحول عرضية أحمد أبوالفتوح خارج الملعب، ونوع الأبيض هجومه على الفريق الضيف ولجأ للجبهة اليمنى التي يشغلها الثنائي حمزة المثلوثي وأحمد سيد “زيزو” ويميل عليهما إمام عاشور.

واعتمد الفريق الأنجولي على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 22 أحرز مهاجم فريق بترو أتلتيكو هدف التقدم في شباك الأبيض بعدما استقبل عرضية من الجبهة اليمنى سددها على يسار محمد أبوجبل.

كثف الزمالك ضغطه على الفريق الضيف من أجل إدراك التعادل، وفي الدقيقة 25 تصدى القائم الأيمن لرأسية محمود حمدي “الونش”، ووصلت الكرة إلى أحمد أبوالفتوح الذي أرسل عرضية أرضية مرت سهلة على دفاعات الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 32 أهدر أحمد أبوالفتوح فرصة إدراك التعادل بعدما تلقى تمريرة ساحرة من أشرف بن شرقي سددها في الشباك الخارجية، وفي الدقيقة 35 أحرز مهاجم بترو أتلتيكو الهدف الثاني من خطأ في التمركز لمدافعي الزمالك.

وفي الدقيقة 42 تصدت العارضة لتسديدة قوية من أحمد سيد “زيزو”، وفي الدقيقة 43 حصل الفريق على ركلة حرة وصلت سهلة في يد حارس الفريق الضيف، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين إضافيتين لم تتغير فيهما النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأنجولي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني لجأ كارتيرون إلى دكة البدلاء ودفع بالثنائي محمود عبدالرزاق شيكابالا ويوسف إبراهيم “أوباما” بدلا من محمد أوناجم وماجد هاني من أجل تدعيم وتعزيز الهجوم.

وفي الدقيقة 48 تصدى القائم الأيسر للفريق الأنجولي لتسديدة أشرف بن شرقي الذي تلقى تمريرة ساحرة من يوسف أوباما من داخل منطقة الجزاء، وواصل الزمالك ضغطه على الفريق الأنجولي وضاعت فرصة خطيرة من يوسف أوباما في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 55 تألق حارس الفريق الأنجولي وتصدى لهدف مؤكد من أحمد سيد “زيزو”، وفي الدقيقة 57 أحرز يوسف أوباما الهدف الأول بعد تمريرة ساحرة من محمود عبد الرازق شيكابالا لتصبح النتيجة تقدم الضيف بهدفين مقابل هدف.

وأطلق إمام عاشور تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء حولها حارس الفريق الأنجولي لركلة ركنية، وفي الدقيقة 66 أرسل أحمد أبوالفتوح عرضية رائعة على رأس يوسف أوباما الذي سددها على يمين حارس الفريق الأنجولي.

وفي الدقيقة 71 سدد أشرف بن شرقي من خارج منطقة الجزاء مرت الكرة بجوار القائم الأيسر لفريق بترو أتلتيكو, وفي الدقيقة 72 أجرى الزمالك التبديل الثالث بنزول عمر السعيد بدلا من سيف الدين الجزيري.

وسقط عمر السعيد داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع مدافع بترو أتلتيكو وسط مطالب من لاعبي الأبيض بالحصول على ركلة جزاء واحتسب الحكم ضربة مرمى للفريق الضيف، وفي الدقيقة 83 دفع كارتيرون بالإيفواري رزاق سيسيه بدلا من حمزة المثلوثي من أجل تنشيط الهجوم.

واحتسب الحكم 4 دقائق إضافية حاول الزمالك فيها إدراك التعادل واستطاع محمود حمدي الونش أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 94 بعدما استقبل عرضية رائعة من أحمد فتوح، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.