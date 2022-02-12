برعاية السيسي.. انطلاق النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدًا

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بدءا من غد الأحد ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان “معًا لتعافي مستدام”؛ للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

من المقرر أن يفتتح أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعمال الأسبوع العربي، بالإضافة إلى إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030.

يذكر أن جلسات اليوم الأول ستشهد عروض موجزة حول تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، كما ستناقش جلسات اليوم الثاني عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية، وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ويأتي إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تتويجا لجهد وشراكة من ممثلي وزارات من العديد من الدول العربية، ومؤسسات عربية وإقليمية ودولية، وشراكة من مؤسسات العطاء الاجتماعي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية والأكاديمية لتشكل المبادرة الرابعة من نوعها دوليا ولتغطي المنطقة العربية تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.