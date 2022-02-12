السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص فى حريق شقة سكنية بحدائق أكتوبر

حريق
حريق

أصيب أحد الأشخاص، بحروق متفرقة بالجسد، في حريق داخل شقته بمنطقة مساكن عثمان بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن عثمان بطريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

سيطرت القوات على الحريق، والذي نتج عنه إصابة مالك الشقة "محمد . م" 40 عاما، بحروق متفرقة بالجسد، ونقل المصاب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتبين من معاينة المعمل الجنائي للشقة نشوب حريق بصالة 3 أمتار داخل شقة على مساحة 40 مترا بالدور الأرضي، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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