حصاد «القوى العاملة».. 152 فرصة عمل في ملتقى توظيف «قادرون باختلاف» ببورسعيد

شهدت وزارة القوى العاملة اليوم العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وتسلط “الدستور” الضوء على أبرز تلك الفعاليات ومنها:



تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، تعميم مهم حول الإجراءات المتعلقة بـ الركاب القادمين إلي لبنان اعتبارا من 15 فبراير الجاري، يؤكد ضرورة قيام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي لبنان- باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل- ، بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الالكتروني PASS.MOPH.GOV.LB // : https والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها ، تمهيدا للحصول علي تصريح مرور MOPH PASS .





https://www.dostor.org/3711977



نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف ذوي القدرات الخاصة، حيث قدمت 11 شركة 152 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسؤولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونًا، والتي تقدم لها 100 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي، بإتاحة فرص العمل وتوقيع العقد واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 100 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان، في احتفالية قريبة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم والعزيمة ودمجهم في المجتمع لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتلك الفئة، شارحًا خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



https://www.dostor.org/3711999



تعقد النقابة العامة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام المهيرى، غدا جمعيتها العمومية، لمناقشة عدد من التقارير المتعلقة بأنشطة النقابة فى المجالات التنموية والاجتماعية، حيث تضم النقابة ممثلو 5 ملايين عامل بالقطاعين الحكومى والخاص.

وقال هشام المهيرى رئيس النقابة العامة إن المؤتمر سوف يستعرض الإنجازات التى تحققت لعمال مصر بفضل توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العاملين بدواوين الوزارات والمؤسسات الحكومية يتمتعون بكافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والأمان الوظيفى بسبب التشريعات الحديثة التى تحمى حقوقهم.

يفتتح المؤتمر محمد سعفان وزير القوى العاملة وممثلون عن الوزراء المعنيين وبحضورالقيادات العمالية برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



https://www.dostor.org/3712275



أوضح أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عدد من التحديات التي تشغل بال كافة العاملين في العلوم الصحية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها اللغط الدائر حول "المسمى الوظيفي والمجلس الصحي العام"، حيث أثارت تلك القضايا جدلا واسعا بين الفئات السبع التابعة للنقابة وهم الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية،والخدمات الإسعافية والرعايات الحرجة، حيث تحمل هذه الفئات على عاتقها أكثر من 70% من تقديم الخدمة الصحية في مصر في الحكومة والقطاع الخاص.

وقال الدبيكي إن النقابة شاركت في مناقشات مشروع قانون المجلس الصحي العام، وأن النقابة ممثلة في القانون، وفي التشكيل الجديد للمجلس، باعتبار أن العلوم الصحية هي أهم أعمدة المنظومة الصحية في مصر، وأن الفئات التابعة تعمل بموجب ترخيص مزاولة مهنة صادر من وزارة الصحة، ويجب أن يوافق المجلس الصحي العام أولا على هذه التراخيص لكي تصدرها وزارة الصحة.



https://www.dostor.org/3712167