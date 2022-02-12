حجز متهم بالتنقيب عن الآثار ومصرع شخصين بمصر القديمة

حجزت نيابة مصر القديمة الجزئية، متهما 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث في واقعة مصرع شخصين صعقاً بالكهرباء داخل حفرة عميقه أثناء التنقيب عن الآثار.

كشفت التحقيقات والتحريات الأولية في الحادث أن الواقعة حدثت داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار ملك شخص يدعى "حسين"، حيث حضر له شخص يدعي "شريف" قبل ما يقرب من العامين، واوهمه بوجود قطع اثريه أسفل منزله، واستأجر منه غرفة بالمنزل، للتنقيب عن الاثار، وقبل يومين قام شخصين من المشاركين بالحفر بالنزول إلى الحفرة للتأكد من وجود قطع أثرية، وعقب نزولهم وقع ماس كهربائى في الأسلاك المواجهة أسفل الحفرة أدى إلي وفاتهم ولم يتمكنوا من إخراجهم.

وأمرت النيابة بالتحرى عن الواقعة، وتم وضع الحفرة تحت الحراسة، وبدأ إجراءات البحث عن المتوفين، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار آخرين.

بدأت الواقعه عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد الأشخاص أقر فيه بقيامه بالتنقيب عن الآثار هو وعدة أشخاص منذ عدة أشهر، بعد استئجارهم غرفة داخل منزله المكون من ثلاثة طوابق، وبعد حفرهم لعشرات الأمتار أسفل المنزل، اعتقدوا عثورهم على قطع أثريه، وقرر شخصين النزول في مياه عميقه قد ظهرت أثناء التنقيب، ثم وقع ماس كهربائى أدى إلى حدوث انفجار ووفاتهم صعقا بالكهرباء داخل المياه، فقرر إخطار رجال المباحث بالواقعة.

تم تحرير محضر رسمي بالحادث، والتحفظ علي المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وجارِ التحقق من جثامين المتوفين.