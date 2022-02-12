السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول حريق شقة فى العمرانية

حريق شقة
حريق شقة

طلبت النيابة العامة بالجيزة، سرعة إرسال تحريات المباحث حول الحريق الذي نشب مساء اليوم السبت، داخل شقة في حي العمرانية بمحافظة الجيزة.

 كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من عقار خلف قاعة سيد درويش.

وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي تنسيقًا مع اللواء سامح الحميلي، مدير قطاع الغرب.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى قاعة سيد درويش بالعمرانية.

وتبين من الفحص نشوب الحريق داخل شقة بالعقار رقم (2) بشارع الإمام علي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

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