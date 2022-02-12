بوتين يبحث مع نظيره البيلاروسى رد واشنطن والناتو على المقترحات الأمنية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، اليوم، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الأمنية الروسية.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين أجرى محادثة هاتفية اليوم مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وناقش الرئيسان بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، والموقف المتعلق برد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الروسية من أجل تطوير ضمانات قانونية دولية طويلة الأمد لأمن لروسيا.

وأشار إلى أن بوتين ولوكاشينكو اتفقا على مزيد من الاتصالات الشخصية بينهما مستقبلًا.