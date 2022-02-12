كريستوف دى فريس عضو البرلمان الألماني: إعداد مقترح لحصار «تمويلات الإخوان» (حوار)

الجماعة اخترقت مجتمعنا عبر المساجد والأندية

إخفاء التنظيم أهدافه الحقيقية وراء عدم حظره

حذر كريستوف دى فريس، عضو البرلمان الألمانى «البوندستاج» خبير الشئون الداخلية فى حزب «الاتحاد الديمقراطى المسيحى»، من مخاطر «الإخوان» وغيرها من جماعات «الإسلام السياسى».

وقال «دى فريس»، فى حواره مع «الدستور»، إن جماعة الإخوان تنشط فى ألمانيا بشكل كبير، لافتًا إلى التقرير الأخير لـ«مكتب حماية الدستور» الذى يتحدث عن وجود نحو ١٤٥٠ عضوًا نشطًا من الجماعة فى ألمانيا، خلال عام ٢٠٢٠، مع اتجاه الجماعة لزيادة عدد أفرادها مستقبلًا.

أضاف «دى فريس»: «توجد جماعات إسلام سياسى متطرفة أخرى فى ألمانيا، وعدد من لديهم ميول أو اتجاهات للانضمام للإسلام السياسى فى ألمانيا يقدر بنحو ٢٩ ألف شخص، وتشير العديد من التقارير الأمنية إلى أن ألمانيا قد تصبح معقلًا لجماعة الإخوان».

وكشف عن أن المساجد والنوادى الاجتماعية هى البوابة التى تغلغلت منها «الإخوان» إلى المجتمع الألمانى، خاصة فى السنوات الأخيرة، كما نمت الظاهرة أكثر مع موجة الهجرة وأزمات اللاجئين.

وأرجع عدم إعلان ألمانيا «الإخوان» جماعة إرهابية، إلى أن القانون الدستورى يضع حواجز كبيرة أمام حظر المنظمات على أساس الإرهاب، كما أن المشكلة الكبيرة تتمثل فى عمل الجماعة بشكل متخفٍ داخل ألمانيا، موضحًا: «التنظيم يخفى أهدافه الحقيقية، ويظهر نفسه على أنه جماعة سلمية، وبهذه الطريقة، يستخدم حرية الدين المكفولة بموجب القانون والدستور كذريعة لتحقيق أهدافه السياسية».

وذكر عضو «البوندستاج»: «الضغط أو محاصرة الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسى، غالبًا ما يتم تصنيفه على أنه عنصرية ضد الإسلام، وهو اتهام تنشره وتروج له جماعات الإسلام السياسى وبعض من الأحزاب اليسارية، لكن أجهزة الاستخبارات الألمانية، فضلًا عن حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى، على دراية تامة بالتهديد الذى يمثله التنظيم للبلاد».

وبيّن أنه «فى الدورة الانتخابية الأخيرة، اتخذ حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الخطوات الأولى نحو مكافحة جماعات الإسلام السياسى خاصة الإخوان، ومجموعته البرلمانية تبنت مقترحًا برلمانيًا بعنوان: (الحفاظ على المجتمع الحر، وتعزيز التماسك المجتمعى، ومواجهة الإسلام السياسى)».

وأوضح أن الإجراء الأول فى المقترح كان تشكيل مجموعة من الخبراء فى وزارة الداخلية الاتحادية تحت عنوان «الإسلام السياسى فى ألمانيا»، لإبلاغ وإرشاد الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بمخاطر وتهديدات التنظيم، خاصة من ناحية التأثيرات والأنشطة.

وكشف عن إعداده حاليًا مقترحًا آخر حول تمويل المنظمات التابعة لـ«الإخوان»، لأن معظمها ممول من الخارج. فعلى سبيل المثال، المقر الفعلى لجماعة «الإخوان» فى ألمانيا، موّلته منظمات غسل أموال مقرها فى الولايات المتحدة وبريطانيا، مشددًا على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة، التى من شأنها تفكيك البنى الإخوانية فى ألمانيا.

وعن الطرق التى اتبعتها «الإخوان» لاختراق أوروبا، قال السياسى الألمانى إن ذلك يرجع لعدة أسباب، منها تأمين المصادر المالية، واكتساب مؤيدين نشطين، كما أنها لاقت ترحيبًا من اليساريين داخل القارة العجوز.

وأضاف: «أعضاء الإخوان باتوا الآن يتحدثون بالنيابة عن المسلمين أمام السلطات والجهات الرسمية فى ألمانيا، ومسقط رأسى مدينة هامبورج أبرمت عقودًا مع جمعيات تابعة للإسلام السياسى».

وأشاد بالجهود التى تقدمها النمسا لمكافحة «الإسلام السياسى»، بعدما أصبحت شاهدًا على أفعال «الإخوان»، ومنها تأسيس «مركز توثيق الإسلام السياسى»، لمراقبة جميع أشكال التطرف، سواء كان من اليمين أو اليسار، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد هؤلاء.

وعاد للحديث عن علاقة «الإخوان» باليسار، فى ألمانيا تحديدًا، وقال: «الأحزاب اليسارية فى ألمانيا تنظر للإخوان على أنها جماعة مضطهدة، وهى الصورة التى رسمها التنظيم، ومن ناحية أخرى تؤمن بـتعرض المسلمين للعنصرية، وأحيانًا يكون لهذه الأحزاب صلات بممثلى الإسلام السياسى، فضلًا عن وجود ضغوط يمارسها رجال التنظيمات على اليساريين فى ألمانيا».

ورأى أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الوعى والمزيد من البحث ومعرفة طبيعة التدفقات المالية للمتطرفين، مطالبًا بأن يكون هناك أئمة على دراية بالقانون الألمانى والقيم والدستور حتى يشعروا بأنهم ينتمون لألمانيا بالفعل.

واعتبر أن «العديد من السياسيين والصحفيين يواجهون صعوبة بالغة فى التمييز بين الدين والتلاعب السياسى باسم الدين، وهذا هو السبب فى عزوف كثير منهم عن انتقاد الإسلام السياسى، تجنبًا لاتهامهم بالتمييز».

واختتم بأن «الجماعات الإرهابية حول العالم خرجت من عباءة الإخوان، خاصة أن الإرهاب دائمًا ما يتطلب أساسًا أيديولوجيًا، والإخوان هى التى تقدم وتروج لهذا الأساس».