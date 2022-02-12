قصة نجاح كبرى.. قناة السويس الممر الملاي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن الدولة حرصت على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التى تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجراها الملاحى وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة.

جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز، اليوم، وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس، الممر الملاحى الأكثر أهمية فى حركة التجارة العالمية، بفضل مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، وجذب المنطقة الاقتصادية للاستثمارات العالمية، وذلك بعد تحقيق عوائد ومؤشرات غير مسبوقة فى تاريخها.

واستعرض التقرير تطور إيرادات قناة السويس، موضحًا أنها سجلت أعلى إيراد سنوى فى تاريخها عام ٢٠٢١، وذلك بـ٦.٣ مليار دولار، مقارنة بـ٥.٦ مليار دولار عام ٢٠٢٠، و٥.٨ مليار دولار عام ٢٠١٩، و٥.٧ مليار دولار عام ٢٠١٨، و٥.٣ مليار دولار عام ٢٠١٧، و٥ مليارات دولار عام ٢٠١٦، و٥.٢ مليار دولار عام ٢٠١٥، و٥.٥ مليار دولار عام ٢٠١٤، و٥.١ مليار دولار خلال عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣، و٥.٢ مليار دولار عام ٢٠١١، و٤.٨ مليار دولار عام ٢٠١٠.

وبشأن أعداد السفن والحمولات، أوضح أن عدد السفن المارة بلغ ٢٠.٧ ألف سفينة عام ٢٠٢١ بحمولة صافية ١٢٧٠ مليون طن، وهى أعلى حمولة صافية فى تاريخ القناة، فيما بلغ عدد السفن المارة ١٨.٨ ألف سفينة عام ٢٠٢٠ بحمولة ١١٦٩ مليون طن، و١٨.٩ ألف سفينة عام ٢٠١٩ بحمولة ١٢٠٧.١ مليون طن.

وسجل عدد السفن المارة ١٨.٢ ألف سفينة عام ٢٠١٨ بحمولة ١١٣٩.٦ مليون طن، و١٧.٦ ألف سفينة عام ٢٠١٧ بحمولة ١٠٤١.٦ مليون طن، و١٦.٨ ألف سفينة عام ٢٠١٦ بحمولة صافية ٩٧٤.٢ مليون طن، و١٧.٥ ألف سفينة عام ٢٠١٥ بحمولة ٩٩٨.٧ مليون طن، و١٧.١ ألف سفينة عام ٢٠١٤ بحمولة صافية ٩٦٢.٧ مليون طن، فيما سجل عدد السفن ١٦.٦ ألف سفينة عام ٢٠١٣ بحمولة صافية ٩١٥.٥ مليون طن، فيما سجلت ١٧.٢ ألف سفينة عام ٢٠١٢ بحمولة ٩٢٨.٥ مليون طن، و١٧.٨ ألف سفينة عام ٢٠١١ بحمولة ٩٢٩ مليون طن، و١٨ ألف سفينة عام ٢٠١٠ بحمولة ٨٤٦.٤ مليون طن.

ورصد التقرير الأرقام القياسية التى حققتها قناة السويس عام ٢٠٢١، حيث زاد حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة بنسبة ٨.٥٪ مقارنة بـ٣.٧٪ زيادة فى حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، بينما سجلت حركة الملاحة بالقناة أعلى حمولة صافية شهرية فى تاريخها بحجم ١١٢ مليون طن فى نوفمبر، فضلًا عن تحقيق حركة الملاحة أعلى إيراد يومى منذ جائحة كورونا قدره ٣٠٫٤ مليون دولار فى ٨ أبريل.

وأظهر التقرير أبرز السفن العابرة لقناة السويس خلال عام ٢٠٢١، حيث عبرت خلال شهر أغسطس كل من سفينة الحاويات العملاقة «EVER ACE» التى تعد أكبر سفينة حاويات فى العالم، وعبرت فى أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، وكذلك عبرت بنجاح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN» فى أول عبور لها مرة أخرى بعد الأزمة ضمن قافلة الشمال.

وبالإضافة إلى ما سبق، شهد شهر أغسطس ٢٠٢١ عبور السفينة «GlOBAL MERCY» التى تعد أكبر وأحدث مستشفى مدنى عائم فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية، بينما شهد شهر ديسمبر من العام ذاته عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER AIM» فى أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة.

ونوه بأن قناة السويس توفر عشرات الأيام للسفن فى مقابل الممرات البديلة، مشيرًا إلى مقارنة بين قناة السويس مقابل طريق رأس الرجاء الصالح، حيث ذكر أن الطريق من جدة إلى بيرايوس يستغرق ٤ أيام خلال قناة السويس مقارنة بـ٣٦ يومًا خلال طريق رأس الرجاء الصالح، ليصل بذلك الوقت المتوفر إلى ٣٢ يومًا بنسبة ٨٨٪ من وقت الرحلة.

ويستغرق الطريق من رأس تنورة إلى نيويورك ٢٥ يومًا، خلال قناة السويس، مقارنة بـ٣٥ يومًا، خلال رأس الرجاء الصالح، ليصل الوقت المتوفر إلى ١٠ أيام بنسبة ٣٠٪ من وقت الرحلة، كما يصل الطريق من رأس تنورة إلى روتردام لـ١٩ يومًا خلال قناة السويس، مقارنة بـ٣٣ يومًا خلال رأس الرجاء الصالح، ليصل الوقت المتوفر لـ١٤ يومًا بنسبة ٤٢٪ من وقت الرحلة.

فى سياق متصل، يستغرق الطريق من طوكيو إلى روتردام ٢٩ يومًا عن طريق قناة السويس مقارنة بـ٣٨ يومًا خلال رأس الرجاء الصالح، ليصل الوقت المتوفر إلى ٩ أيام بنسبة ٢٣٪ من وقت الرحلة.

وبالنسبة للمقارنة بين قناة السويس وقناة بنما، لفت التقرير إلى أن الطريق من كولومبو إلى نيويورك يستغرق ٢٣ يومًا من خلال قناة السويس مقارنة بـ٣٧ يومًا خلال قناة بنما، ليصل عدد الأيام المتوفرة لـ١٤ يومًا بنسبة ٣٩٪ من وقت الرحلة.

وفيما يتعلق بالطريق من سنغافورة إلى نيويورك فيستغرق ٢٦ يومًا عن طريق قناة السويس مقارنة بـ٣٢ يومًا خلال قناة بنما، ليصل الوقت المتوفر إلى ٦ أيام بنسبة ١٩٪ من وقت الرحلة، بينما يستغرق المرور عبر الطريق البرى طريق كراتشى/الشارقة– ميرسن من ٨ لـ١٢ يومًا مقابل ٧ أيام فقط عن طريق قناة السويس، ليتراوح الوقت المتوفر من يوم إلى ٥ أيام بنسبة ٤١٪ من وقت الرحلة.