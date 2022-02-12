بانكول أديوي يثني على جهود ممثل الاتحاد للقرن الإفريقي لتحقيق استقرار المنطقة

أشاد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، بجهود الممثل السامي للاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي، أولوسيجون أوباسانجو، لمواصلة المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة بهدف إيجاد حل دائم للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وحث مفوض الأمن الإفريقي، في بيان اليوم السبت، بلدان القرن الإفريقي على إظهار التزامها بالحوار الشامل والأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة ومواصلة تقديم دعمها لجهود الممثل السامي.