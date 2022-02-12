السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين يؤكد لماكرون غياب رد ملموس من طرف واشنطن والناتو على الضمانات الأمنية

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

أكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما، السبت، غياب رد مملوس من طرف واشنطن وحلف الناتو على الضمانات الأمنية، التي طالبت بها بلاده.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين لفت الانتباه مرة أخرى، خلال المحادثة مع ماكرون، إلى عدم وجود رد ذي مغزى من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المبادرات الروسية المعروفة.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.

أشار الإليزيه إلى أن ماكرون وبوتين أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول كيفية المضي قدما في تطبيق اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس، وكذلك الظروف الأمنية والاستقرار في أوروبا.

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