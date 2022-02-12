السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة تطالبان بمزيد من الدعم الدولى للنيجر

اللاجئين
اللاجئين

دعا فيليبو جراندى مفوض شئون اللاجئين بالأمم المتحدة وانطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، في بيان لهما في جنيف وعقب زيارة مشتركة لهما للنيجر، إلى مزيد من الدعم الدولي للدولة الإفريقية، للتعامل مع التحديات التي تواجه اللاجئين والمشردين داخليا هناك إضافة إلى المجتمعات المضيفة.

وحث جراندى على أن يترجم الدعم الدولي إلى مساعدات مالية حيث تفتقر البلاد إلى الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن عدم الاستقرار في الدول المجاورة.

وقال البيان إن النيجر تقع على طول طرق الهجرة المعقدة وتتأثر أيضا بالعنف الممتد من بوركينا فاسو ومالي المجاورتين ونيجيريا، والذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في نفس الوقت الذي تستضيف النيجر الآف المهاجرين، بالإضافة إلى أن الكثيرين غير هؤلاء من الذين ينتقلون في طريقهم إلى بلدان شمال أفريقيا ينتهي بهم الأمر غالبا في الصحراء، ويتم استغلالهم من قبل جماعات التهريب والاتجار وهم أيضا في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وحث مسؤولو الأمم المتحدة الجهات الفاعلة في التنمية إلى زيادة الاستثمار جنبا إلى جنب مع المنظمات الإنسانية، للمساعدة في التخفيف من تأثير تغير المناخ على الهجرة القسرية والنزوح.

ونوه البيان ووفقا لدراسة نشرت مؤخرا من قبل المنظمة الدولية للهجرة ووزارة البيئة النيجيرية إلى أن الصدمات البيئية والمناخية تتزايد مما يؤثر على سبل عيش المجتمعات ويجبر العديد من الأشخاص على مغادرة منازلهم .

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