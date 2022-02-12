السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تعلن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين

جريدة الدستور

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ضمن استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

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وأكد رئيس الجامعة انتظام جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب، مشددًا على أهمية التزام الطلاب بإجراءات التباعد، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المبانى والمنشآت للمدن الجامعية.

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على صعيد آخر، تابع الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل المدن للوقوف على جاهزيتها ومراجعة تنفيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لجميع المرافق بالمدن الجامعية.

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وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا لمبدأ المسؤولية من قبل إدارة جامعة طنطا تجاه أبنائها من طلاب وطالبات المدن لتوفير إقامة مناسبة لهم قبل بداية الفصل الدراسي الثانى وتوفير كافة سبل الإعاشة استمرارًا لما تنتهجه إدارة الجامعة تجاه سلامة أبنائها الطلبة والطالبات وكافة العاملين بها.

جامعة طنطا تعلن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب استعداد للفصل الدراسى

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