السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ليلى طاهر تغادر المستشفى وتستكمل العلاج الطبيعى بمنزلها

ليلى طاهر
ليلى طاهر

غادرت الفنانة القديرة ليلى طاهر، اليوم السبت، أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد إجراء عملية تغيير مفصل.


وتستكمل الفنانة ليلى طاهر جلسات العلاج الطبيعي بمنزلها، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية.


كانت ليلى طاهر قد أصيبت بكسر في قدمها، بعدما انزلقت فى حمام منزلها، حيث تم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، وتم إجراء عملية تركيب مفصل لها نهاية الشهر الماضي. 

 

وكانت ليلى طاهر قد أعلنت العام الماضي عن اعتزال الفن الذى تحبه وتعشقه، لعدم وجود عمل يتناسب مع تاريخها الفنى الطويل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها

البحرين تكشف ملابسات تولى ضابط إسرائيلى لمنصب بالبلاد

«رام الله»: جرائم الاحتلال ضد الإنسانية تتواصل فى الأرض الفلسطينية المحتلة