ليلى طاهر تغادر المستشفى وتستكمل العلاج الطبيعى بمنزلها

غادرت الفنانة القديرة ليلى طاهر، اليوم السبت، أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد إجراء عملية تغيير مفصل.



وتستكمل الفنانة ليلى طاهر جلسات العلاج الطبيعي بمنزلها، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية.



كانت ليلى طاهر قد أصيبت بكسر في قدمها، بعدما انزلقت فى حمام منزلها، حيث تم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، وتم إجراء عملية تركيب مفصل لها نهاية الشهر الماضي.

وكانت ليلى طاهر قد أعلنت العام الماضي عن اعتزال الفن الذى تحبه وتعشقه، لعدم وجود عمل يتناسب مع تاريخها الفنى الطويل.