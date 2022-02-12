السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ممثل الأغلبية البرلمانية يهنئ الأهلي بعد تتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية

أشرف رشاد
أشرف رشاد

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، النادي الأهلي، بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وجاء نص التهنئة:

أتوجه بخالص التهنئة والتحية والتقدير للنادي الأهلي وجمهوره العظيم، على رفع اسم مصر عاليًا والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

فخورون بما قدمه لاعبو النادي الأهلي، وما صنعوه من بطولة تاريخية- رغم كل الظروف والمحن- وبما قدموه من أداء فني راقٍ ومحترم، وروح وعزيمة قتالية تتحدى الصعاب.

بطولة جديدة وإنجاز تاريخي جديد يضاف لسلسة إنجازات الرياضة المصرية العريقة، ويليق بتاريخ النادي الأهلي.. ونتمنى للرياضة المصرية مزيدًا من الإنجازات.

إشادات برلمانية بكلمة الرئيس في قمة «محيط واحد» 

ومن ناحية أخرى، أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال قمة "المحيط الواحد" بمدينة "بريست" الفرنسية، تعتبر خارطة طريق لحماية البحار والمحيطات، التي عبر عنها بأنها تمثل نحو "70%" من مساحة كوكبنا، وتربط شعوبنا وثقافتنا، وتسهم في حركة التجارة والملاحة الدولية، كونها مصدرًا مهمًا للغذاء، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئوليته من الأخطار التي تهدد تغير المناخ.


وأضاف عبدالعزيز أن كلمة الرئيس وافية وشافية، وبرهنت بحق علي جهود مصر في مكافحة تغير المناخ وتأكيده علي حرص مصر منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، وعرض تجربة مصر بكل وضوح أمام العالم.

وتابع: الرئيس دعا زعماء العالم وكل المؤسسات الدولية للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" الذي يقام في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وهي أفضل دعاية واستغلال لإنجاح المحفل العالمي الذي سيقام علي أرض مصر، وكان الرئيس قد أكد للمشاركين: إنني أتطلع إلى استقبالكم في (شرم الشيخ)، خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معًا حديثنا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا، لنا وللأجيال القادمة.

السيسي الاهلى البرلمان مستقبل وطن الرئيس السيسي النادي الأهلي

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