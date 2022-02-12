النيابة تطلب التحريات حول نشاط صاحب شركة متهم بالتزوير

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة، قام بتزوير كشف حساب باسم الشركة الخاصة به للحصول على قرض بمبلغ كبير، واكتشف مسئولو البنك عملية التزوير.

وكانت وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالتقدم لمسئولى أحد البنوك الكائنة بالقاهرة، طالبًا الحصول على قرض تجارى باسم شركة للأدوات المنزلية مملوكة له، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور باسم الشركة المشار إليها، منسوب صدوره لبنك آخر، يفيد على خلاف الحقيقة بعمليات سحب وإيداع لمبالغ مالية، بهدف إظهار ملاءته المالية، وإدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك، للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وقيامه بتزوير كشف الحساب البنكى المشار إليه، عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف وطباعته.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم.