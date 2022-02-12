السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول نشاط صاحب شركة متهم بالتزوير

تزوير
تزوير

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة، قام بتزوير كشف حساب باسم الشركة الخاصة به للحصول على قرض بمبلغ كبير، واكتشف مسئولو البنك عملية التزوير.

وكانت وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالتقدم لمسئولى أحد البنوك الكائنة بالقاهرة، طالبًا الحصول على قرض تجارى باسم شركة للأدوات المنزلية مملوكة له، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور باسم الشركة المشار إليها، منسوب صدوره لبنك آخر، يفيد على خلاف الحقيقة بعمليات سحب وإيداع لمبالغ مالية، بهدف إظهار ملاءته المالية، وإدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك، للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وقيامه بتزوير كشف الحساب البنكى المشار إليه، عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف وطباعته.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

«شاومينج» يوهم طلاب الإعدادية برفع درجاتهم فى الكنترول.. والتعليم تحذر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها

البحرين تكشف ملابسات تولى ضابط إسرائيلى لمنصب بالبلاد

«رام الله»: جرائم الاحتلال ضد الإنسانية تتواصل فى الأرض الفلسطينية المحتلة