حبس المتهم بقتل موظف وسرقة مبلغ 700 ألف جنيه بطريق الواحات

«كنت بمر بضائقة مالية».. جملة أثبتت للنيابة دوافع المتهم لقتل موظف وسرقة مبلغ 700 ألف جنيه بطريق الواحات، حيث قررت نيابة أكتوبر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكر المتهم في اعترافاته، أنه كان يعمل سائق لدى الشركة سابقًا، وكان يمر بضائقة مالية، فخطط أنه يستولى على مرتبات الموظفين، التي تنقل بواسطة اثنين من الموظفين، فكان يعلم ميعاد نقل النقود، فاتفق مع آخر أن يرتكبوا الجريمة.

وأضاف المتهم أنه موظف الشركة وآخر ذهب في يوم الواقعة لاستلام المرتبات وتصل إلى 700 ألف جنيه، وأثناء ذلك، كان يترصد المتهم وشريكه للسيارة التي يقودها المجني عليه، وفي منتصف الطريق، قطع المتهم الطريق عليهم، فتشاجر معه المجني عليه وزميله، فأثناء ذلك، قام بإطلاق النار عليهما فقتل الموظف وهرب الآخر خوفًا من طلقات النار، وبعدما سقط المجني عليه، استولى على حقيبة النقود وهرب.

تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.