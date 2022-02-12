وزير الرياضة يهنئ النادى الأهلى ببرونزية مونديال الأندية

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة النادى الأهلى بفوزه ببرونزية كأس العالم للأندية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد فريق الهلال السعودى بأربعة أهداف دون رد في مباراة عكست قدرات وإمكانات كرة القدم المصرية وتفوقها من خلال النادى الأهلى الذى يمثل مصر بمونديال الأندية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن كرة القدم المصرية تشهد حالة من الروح العالية لكافة اللاعبين سواء فى منتخب مصر الذى وصل إلي نهائى البطولة الأمم الإفريقية، ولم يحالفه التوفيق، وكذلك أندية الأهلى والزمالك قطبي الكرة المصرية ومختلف الأندية المصرية خاصة تلك التى تمثل الكرة المصرية فى مختلف البطولات والمنافسات القارية والعالمية، مؤكدًا على تمنياته للأهلي والزمالك خلال مشوارهما بالبطولة الإفريقية بدءًا من مباراة اليوم لنادى الزمالك مع بترو أتلتيكو فى مستهل مشواره ومنافساته الإفريقية.