ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلى والهلال فى مونديال الأندية

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رجل مباراة الفريق أمام الهلال السعودي، في لقاء تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وتألق ياسر إبراهيم وسجل هدفين في اللقاء الذي حسمه الفريق لصالحه برباعية نظيفة، وحصل على الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي.

كان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي، قبل أن يخسر أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، ثم توج بالميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي.