ظهور ناشئ الزمالك.. الجزيري يقود هجوم الأبيض أمام بترو أتليتكو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة بترو أتلتيكو المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي - أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - ماجد هاني - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد - محمود علاء - عبدالله جمعة - إسلام جابر - محمد عبدالشافي - يوسف إبراهيم "أوباما" - رزاق سيسيه - عمر السعيد- محمود عبدالرازق شيكابالا.