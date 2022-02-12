السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ظهور ناشئ الزمالك.. الجزيري يقود هجوم الأبيض أمام بترو أتليتكو

جريدة الدستور

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة بترو أتلتيكو المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي - أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - ماجد هاني - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد - محمود علاء - عبدالله جمعة - إسلام جابر - محمد عبدالشافي - يوسف إبراهيم "أوباما" - رزاق سيسيه - عمر السعيد- محمود عبدالرازق شيكابالا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها

البحرين تكشف ملابسات تولى ضابط إسرائيلى لمنصب بالبلاد

«رام الله»: جرائم الاحتلال ضد الإنسانية تتواصل فى الأرض الفلسطينية المحتلة