رئيس الوزراء يختتم جولته بالعاصمة الإدارية بمتابعة مشروع الحدائق المركزية

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر".

وخلال الجولة، شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر" الذى يضم ثلاثة قطاعات، ويقع المشروع على مساحة 870 فدانا، منها 688 فدانا مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، و182 فدانا مشروعات استثمارية مستقبلية، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بها بلغت نسباً متقدمة.

وقام رئيس الوزراء بجولة داخل منطقة الحدائق المركزية، بما في ذلك أعمال البحيرة الكبيرة "بحيرة القوارب" بمسطح 22 فدانا، بالإضافة إلى ساحة الاحتفالات بمساحة 25 فدانا، وأعمال فرش الفراغات "العلامات الإرشادية"، وأعمال الملء المبدئي لبحيرة الفنون، وأعمال المشايات وتركيب الكراسي سابقة الصب حول النخيل بمنطقة الاحتفالات الكبرى، وأعمال الزراعات المحيطة، وأعمال واجهات مبنى المصلى، ومبنى مجمع المطاعم، وأعمال الزراعات من النباتات المزهرة.

كان بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية، صباح اليوم؛ لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة الهندسية، وسلاح الإشارة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بعقد اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسئولين المرافقين، أشار خلاله إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها؛ سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة، أو التوقيتات الزمنية، وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة، وبأعلى مستوى من الجودة.