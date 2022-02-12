السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول فى قطاع الطاقة الأمريكى يزور مصر وتايلاند لبحث تعزيز العلاقات

الطاقة الأمريكي
الطاقة الأمريكي

يتوجه هاري كاميان، كبير مسئولي مكتب موارد الطاقة الأمريكية، إلى مصر وتايلاند اليوم وحتى 18 فبراير.


وقال بيان للخارجية الأمريكية على موقعه الإلكتروني إن كاميان سيلتقي في مصر وتايلاند بمسئولين حكوميين وقادة في قطاع الطاقة وجمعيات مهنية؛ لتعزيز العلاقات الثنائية والتجارية في مجال الطاقة ودعم التحولات في مجال الطاقة النظيفة.


وسيشارك كاميان في معرض البترول المصري وحوار سياسة الطاقة بين الولايات المتحدة وتايلاند.


وأثناء وجوده في بانكوك، سيشارك- أيضًا- في حوار افتراضي مع منتدى الطاقة الدولي ومقره الرياض، وسيؤكد دعم الولايات المتحدة لتسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة.

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