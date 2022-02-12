السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا الدفاع الروسى والأمريكى يناقشان هاتفيًا القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، عدة قضايا أمنية ذات اهتمام مشترك بين البلدين.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان مقتضب نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن شويجو وأوستن أجريا محادثات عبر الهاتف اليوم؛ لمناقشة عدة قضايا ذات أهمية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.


يُشار إلى وجود توترات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب حشد الأخيرة لقواتها العسكرية على حدودها مع أوكرانيا، في خطوة اعتبرها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بقيادة واشنطن، تهديدًا للأمن الأوروبي.

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