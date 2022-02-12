وزيرة التجارة تبحث مخطط إنشاء منطقة صناعية بمشروع مشارف بالإسكندرية

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، وذلك بمقر قيادة المنطقة الشمالية بالإسكندرية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات ومقومات المنطقة الصناعية المستهدف إنشاؤها ضمن المرحلة الثانية من المدينة وذلك على مساحة ۱۰۰۰ فدان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة منطقة صناعية بمشروع مشارف بمحافظة الإسكندرية.

حضر اللقاء اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية استكمال خطتها للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكل محافظات الجمهورية لتخدم مختلف القطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المجمعات الصناعية تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة.

وأشارت جامع إلى الدور الهام الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء هذه المجمعات في زمن قياسي ووفقًا لأحدث المواصفات العالمية، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة للصناعة المصرية.

وشددت على حرص الوزارة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومجهزة لبدء الإنتاج الفوري، مشيرةً إلى أن هذه المجمعات تسهم بشكل كبير في تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد.

ومن جانبه؛ أكد اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، أن مدينة مشارف الجديدة بالعامرية بالإسكندرية ستكون مدينة متكاملة بإجمالي مساحة 1550 فدانًا، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى منها تغطي مساحة 550 فدانًا، وتصل طاقتها الإجمالية 60 ألف وحدة سكنية وحوالی 480 ألف متر مسطح تجاري، كما توفر إسكان بديل العشوائيات بإجمالي 40 ألف وحدة سكنية، وإسكان اجتماعي بإجمالي ۲۰ ألف وحدة سكنية حيث المشروع يغطي احتياجات الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من متوسط وتحت المتوسط.

وأضاف العزازي أن المنطقة الصناعية ستضم معارض لتسويق المنتجات بمساحة 490 فدانًا، حيث تختص المنطقة الصناعية بمجالات الصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى منطقة استثمارية متكاملة تضم إسكان استثماري بإجمالي ۳۰ ألف وحدة سكنية ومناطق خدمية متفرقة، لافتًا إلى أن منطقة الـ١٠٠٠ فدان تعد منطقة استثمارية وتضم ٣٠ ألف وحدة سكنية استثمارية.

وأوضح أن المشروع محاط بشبكة الطرق والمحاور الجديدة بغرب مدينة الإسكندرية، حيث يمر أمام المشروع محور اللواء عمر سليمان القوس الشرقي والذي يربط الطريق الصحراوي بمدخل الإسكندرية مرورًا بالمشروع وحتى قلب الإسكندرية ومحور التعمير.