«الصحة الكويتية»: 2254 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة فى الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 596 ألفا و785 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5 آلاف و855 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 555 ألفا و350، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 92.7%.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 41 ألفًا و170 حالة.