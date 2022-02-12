السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا الحيوية الثلاثاء والأربعاء المقبلين

الدكتور خالد الطوخي
الدكتور خالد الطوخي

تحت عنوان "التحديات المعاصرة والرؤى المستقبلية"، تنظم كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الدولي الثانى للتكنولوجيا الحيوية بدار أوبرا جامعة مصر، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ١٥-١٦ فبراير ٢٠٢٢، تحت رعاية السيد الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور عبد القادر عبد الكريم، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال الدكتور مختار الظواهري رئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام الدولة بالتكنولوجيات البازغة والتي على رأسها التكنولوجيا الحيوية، حيث تسعى كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بشكل مستدام لتظل دائماً رائدة فى مجالات التكنولوجيا الحيوية المختلفة.

وصرحت الدكتورة هالة عيسى مقرر المؤتمر أن المؤتمر يتناول عدة محاور منها التكنولوجيا الحيوية الطبية، الصناعية، الزراعية، البيئية، فضلا عن المعلوماتية الحيوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين ثابت، سكرتير عام المؤتمر أن جلسات المؤتمر تضم نخبة من الباحثين والعلماء من فرنسا، الدنمارك، فنلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، والهند، فضلا عن العديد من الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.

وتعد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من الكليات الرائدة، وتضم الكلية نخبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس من خريجي كليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والتكنولوجيا الحيوية يعملون بشكل متناغم لتقديم برنامج دراسي متميز يقدم خريج قادر على المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.

وتولى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماما خاصا بالكلية، حيث تعتبر التكنولوجيا الحيوية بمجالاتها الطبية والصيدلانية والصناعية والزراعية والبيئية هي ثورة القرن الحادي والعشرين في علوم الحياة، فهي الأمل العالمي في توفير وضمان الأمن الغذائي، وحدوث ثورة في العناية بصحة الإنسان سواء في طرق الوقاية أو التشخيص أو العلاج لجميع أمراض الإنسان، كما تستفيد التكنولوجيا الحيوية من تطبيقات التكنولوجيات الحديثة ذات العلاقة كالنانوتكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتورة هالة عيسى
الدكتور مختار الظواهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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