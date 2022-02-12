السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: واشنطن وحلفاؤها يسعون لتحقيق أهداف استفزازية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، إن الحملة الدعائية للولايات المتحدة وحلفائها حول "العدوان الروسي" على أوكرانيا تسعى إلى تحقيق أهداف استفزازية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية حول المكالمة بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "لافروف شدد على أن الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول العدوان الروسي على أوكرانيا لها أهداف استفزازية، مشجعة السلطات في كييف على تخريب اتفاقيات مينسك والمحاولات الضارة لحل مشكلة دونباس من قبل فرض القوة".

وأضاف البيان: "أن رد فعل واشنطن وبروكسل على مسودة المعاهدة الروسية الأمريكية والاتفاق مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية التي قدمناها يتجاهل البنود الرئيسية بالنسبة لنا، وفي المقام الأول بشأن عدم توسيع الحلف وعدم نشر أنظمة الأسلحة الهجومية بالقرب من الحدود الروسية".

وأشار "لافروف" إلى عدم مقبولية الإجراءات التي تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها على أعلى مستوى، بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة في منطقة اليورو- أطلسي، وأنه تم التأكيد على أن هذه القضايا ستكون مركزية في تقييمنا للوثائق الواردة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والتي سيتم عرضها على الزملاء.

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