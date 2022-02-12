السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 إثر حادث تصادم في بني سويف

حادث
حادث

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب ثلاثة آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، أمام نزلة سنور في نطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أمام نزلة سنور.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيَّن أن الحادث أسفر عن مصرع "جمعة.م.س" 34 عامًا، مقيم بقرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، و"علي.أ.ع" 32 عامًا، مقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وإصابة "مصطفى.ج.ع" 32 عامًا، و"مايكل.ر.م" 34 عامًا، ويقيمان بملوي بالمنيا، و"محمود.و.ع" 31 عامًا، ويقيم في ابشنا ببني سويف، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى التخصصي، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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