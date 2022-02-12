السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثمان ثانى ضحايا حادث غرق مركب أبوقير

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان الضحية الثانية من منطقة المعدية بمحافظة البحيرة، وهو محمد حماد، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى إدكو العام حتى إنهاء الإجراءات، ليصبح عدد الجثث التي تم استخراجها 2، ليتبقى اثنان آخران.

وكانت قد شهدت منطقة أبوقير، شرق الإسكندرية، حادث غرق مركب صيد، ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا، وعُثر على جثة أحد الصيادين فى منطقة شلنشات المعدية، وننشر أسماء الصيادين وهم: أحمد علي حماد، محمد علي حماد، إسماعيل حسن علي، عبدالله خميس.

ويواصل فريق الإنقاذ البحث عن آخر الضحايا فور تلقي بلاغ من الأهالي بالقرب من مكان الغرق في جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة.

وكان قد ظهر أحد الجثامين بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالي 10 كم، وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة خلال الأيام الماضية مما تعيق حركة الصيد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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