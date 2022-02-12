السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جزر المالديف تدين استهداف «الحوثى» لمطار أبها السعودى

الحوثى
الحوثى

أدانت حكومة جزر المالديف بشدة، اليوم السبت، إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.

وقالت الحكومة- في بيانٍ لها أورته وكالة أنباء السعودية "واس"- إن هذه الأعمال الإرهابية المتعمدة والمنهجية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وتعرض للخطر المتزايد استقرار المنطقة. 

وأكدت تضامن جزر المالديف مع السعودية وتجدد التزامها الراسخ بالعمل عن كثب مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة ومكافحة الإرهاب العالمي.

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