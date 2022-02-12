المشدد 10 سنوات لمتهمين بحوزتهما هيروين فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود- صاحب مخزن كرتون وعامل؛ لإدانتهما بالاتجار في مخدر الهيروين، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتعود وقائع القضية، التي حملت رقم 9901 لسنة 2021 قسم ثانٍ العاشر من رمضان، إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لفرع المخدرات، مكتب العاشر من رمضان، عن قيام "أ ق ع م"، 29 عامًا، صاحب مخزن كرتون ومقيم بدائرة قسم أول العاشر، و"م م أ"، 26 عامًا، مقيم مركز بلبيس، بالاتجار سويا في المواد المخدرة.

ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكن النقيب محمد مصيلحى، معاون مباحث قسم أول العاشر، برئاسة الرائد محمد أسامة منير، رئيس مباحث القسم، بإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى فرع العاشر- من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بالسيارة رقم 189830 ملاكى الشرقية، وبحوزتهما 29 لفافة تشبه مخدر الهيروين المخدر، وسلاح ناري، ومبلغ مالي.

وتبين أن المبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، كما تبين من تقرير المعمل الكيماوى أن المواد المضبوطة تحتوي على الهيروين المخدر وزنت 275 جراما.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين للنيابة العامة، التي قدمتهما بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.