السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تجربة استخدام «سكوتر» كوسيلة مواصلات داخل مجمع الكليات بطنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بدء تجربة استخدام "سكوتر" يعمل كوسيلة مواصلات داخل مجمع الكليات، الذى يحتوى على أكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة. 

وأشار الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، إلى أن الكلية رائدة فى تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية، وآخرها مبادرة التحضر للأخضر، مشيرا إلى أن مبادرة الاسكوتر داخل جامعة طنطا تعد حدثا لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، لأنه صديق للبيئة. 

وأضاف أن المبادرة صديقة للبيئة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية، "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى ٢ جنيه، مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات، وبالتالي ستكون البيئة خالية من أى ملوثات، لافتا إلى  أن استخدام الاسكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل.

بدء تجربة استخدام اسكوتر يعمل كوسيله مواصلات داخل مجمع الكليات بطنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

«شاومينج» يوهم طلاب الإعدادية برفع درجاتهم فى الكنترول.. والتعليم تحذر

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

البحرين تكشف ملابسات تولى ضابط إسرائيلى لمنصب بالبلاد

«رام الله»: جرائم الاحتلال ضد الإنسانية تتواصل فى الأرض الفلسطينية المحتلة

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة