بدء تجربة استخدام «سكوتر» كوسيلة مواصلات داخل مجمع الكليات بطنطا

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بدء تجربة استخدام "سكوتر" يعمل كوسيلة مواصلات داخل مجمع الكليات، الذى يحتوى على أكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة.

وأشار الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، إلى أن الكلية رائدة فى تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية، وآخرها مبادرة التحضر للأخضر، مشيرا إلى أن مبادرة الاسكوتر داخل جامعة طنطا تعد حدثا لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، لأنه صديق للبيئة.

وأضاف أن المبادرة صديقة للبيئة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية، "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى ٢ جنيه، مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات، وبالتالي ستكون البيئة خالية من أى ملوثات، لافتا إلى أن استخدام الاسكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل.