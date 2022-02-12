رئيس بتروجاس يتفقد منطقة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بقويسنا

تفقد المهندس رأفت عبد الهادي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغازات البترولية «بتروجاس»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، منطقة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة سير العمل بمواقع الشركة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تطوير جميع مواقع الشركة لتواكب التقدم والتطور والتحول الرقمى الذى يشهده قطاع البترول .

إنتهاء أعمال التطوير

وقام رئيس الشركة بزيارة ميدانية لمنطقة قويسنا بعد إنتهاء أعمال التطوير التي تمت بها حيث تفقد «رأفت» عنابر الطلمبات والكهرباء والورش والسلامة والصحة المهنية ومنطقة صهاريج البوتاجاز ومنطقة تعبئة أسطوانات البوتاجاز، كما حرص على التأكيد على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية بالموقع .

كما عقد رئيس بتروجاس اجتماعا موسعاً مع العاملين بالمنطقة ووجه لهم الشكر لما قاموا به من جهد مشكور أثناء الفترة الصعبة التى شهدتها الشركة أثناء جائحة الكورونا وحتى الآن، مطالباً بالحفاظ على تلك المقدرات بالموقع ثم إستمع لشكاوى بعض العاملين ووعد بحل العديد منها.

وعلى صعيد آخر قام بعد ذلك بإفتتاح المبنى الإدارى الجديد حيث تفقد غرف العاملين وقاعة الإجتماعات الجديدة وقاعة التدريب حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى بما يتناسب مع قيمة ومكانه شركة بتروجاس .

وعقب ذلك قام المهندس رأفت عبد الهادي بعقد اجتماع لعدد من قيادات الموقع والوفد المرافق للوقوف على بعض المعوقات والمشكلات التي تواجه العاملين والعمل على حلها، واستمع لعرض من المهندس هانى شوكت مدير عام مساعد منطقة قويسنا عن أعمال تطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالموقع.

كما استعرض المهندس محمد الوكيل مدير موقع طنطا بإستعراض موقف أعمال التطوير التي تتم حاليا بمنطقة طنطا وقد وجه رئيس الشركة بوضع جدول زمنى للإنتهاء من هذه الأعمال وأن لا تقل عمليات التطوير كفائه عن مثيلاتها بمواقع الشركة الأخرى .

رافق رئيس الشركة خلال الزيارة الميدانية عدد من مديري العموم بالشركة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين وأعضاء الأمانة العامة بمجلس الإدارة والعلاقات العامة والإعلام بالشركة .

ورحب العاملين بزيارة رئيس الشركة، معبرين عن إمتنانهم بإهتمام إدارة الشركة بتذليل أي عقبات تؤثر على سير العملية الإنتاجية وحل أي مشكلات تواجههم.