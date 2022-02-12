السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على تسرب غاز بعقار سكني في إمبابة دون إصابات

تسرب غاز
تسرب غاز

شهد عقار سكني بمنطقة إمبابة، اليوم السبت، تسرب غاز، وتم إبلاغ شرطة النجدة، حيث تم إغلاق المحبس الرئيسي وإصلاح مصدر التسرب، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بانتشار رائحة الغاز بمنطقة أرض عزيز عزت دائرة قسم شرطة إمبابة.

وأُخطرت النجدة عمليات الحماية المدنية وطوارئ الغاز تنسيقًا مع حي الشمال، وتبيَّن حدوث تسرب غاز مصدره "البلوك رقم 57" بالشارع المُشار إليه.

وأغلق مسؤولو شركة الغاز، المحبس الرئيسي المغذي للمنطقة حتى تم إصلاحه دون خطورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

عقار سكني إمبابة تسربا للغاز شرطة النجدة المحبس الرئيسي غرفة النجدة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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