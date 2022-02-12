«الصحة» تكشف إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن انجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من عام 2019 حتى الآن.

وأشارت فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى أنه تم فحص 22 مليونًا و 250 ألفًا و741 امرأة، لافتة إلى أنه تم تقديم خدمات الفحص والتوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.

وقالت إنه تم إجراء 194 ألفًا و 17 أشعة ماموجرام، كما تم سحب 12 ألفًا و850 عينة أورام لتحليلها، وتم اكتشاف 7193 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتقديم العلاج لهن بالمجان وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدريب 21 ألفًا و505 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة) بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأشارت إلى توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 114 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

وأضافت أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 13 مستشفى جديد تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.