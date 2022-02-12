تزامنا مع زيارة وزيرة الخارجية.. أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا، بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوى وغير المسبوق من خلال شركاتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية.



كما أعرب عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، وذلك ارتكازًا على مكانة كلٍ من مصر وألمانيا وثقلهما الكبير ودورهما المحوري، كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية.

مرت العلاقات المصرية الألمانية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بمراحل عديدة، نستعرضها في التقرير التالي:



خلال النصف الأول من 2021 تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

فى 23 نوفمبر 2021 استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، قدم السفير الألماني التهنئة لوزير النقل علي نجاح معرض النقل الذكي TRANSMEA 2021، وشهد حضور عدد كبير من رؤساء ووفود كبرى الشركات الألمانية.

وتباحث الجانبان آنذاك حول التعاون في مجال الجر الكهربائي والسكك الحديدية، حيث أشار وزير النقل إلى أنه تم توقيع تنفيذ عقد الخط الأول "العين السخنة - العلمين –مطروح" مع شركة سيمنز الألمانية بطول ٦٦٠ كم، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات DB "شركة دويتشه بان للعمليات الدولية وشركة دي بي للأعمال الهندسية والاستشارات" لتقديم عرض لتشغيل وصيانة هذا الخط، وجاري مراجعة وإنهاء عقد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، وهما خط "6 أكتوبر - الأقصر – أسوان" وخط "قنا - الغردقة – سفاجا"، وذلك مع تحالف شركات "سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب" بقيادة سيمن، كما تم التباحث حول ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة السكك الحديدية وتحالف السويدي المصرية و DB الألمانية لإنشاء مراكز التدريب التقني بهدف تنفيذ أنشطة التدريب والتعليم الفني لقطاع السكك الحديدية، كما تباحث الجانبان حول مشروع نظام الإشارات عن خط "بنها الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد - أبو كبير" الذي تقوم بتحديثه وتطويره شركة سيمنز الألمانية، والذي يدخل ضمن تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

ومن أبرز مجالات التعاون بين البلدين:

"مجال النقل"

في يناير 2021 بدأت شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ أحد أهم المشروعات الكبرى فى عهد الرئيس السيسى، وهو مشروع القطار الكهربائي السريع، بإجمالي أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية تقترب من 360 مليار جنيه.

في 9 أكتوبر 2019 تم التوقيع على اتفاق التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، لتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب المهني والتعليم الفني، كما تشمل علاقات التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية تطوير معهد وردان للتدريب في قطاع السكك الحديدية بحيث يصبح مركز تميز تدريبي Center of Excellence من أجل تدريب 150-180 مهندس مصري.

"المجال الطبي"

في 2 فبراير 2022 عقد السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا اجتماعاً مع السفير جونتر زاوتر، مفوض الحكومة الألمانية لنزع السلاح وضبط التسلح ومدير عام إدارة النظام الدولي والأمم المتحدة وضبط التسلح بالخارجية الألمانية، حيث قدم السفير الشكر للحكومة الألمانية الجديدة على إهداء ٤٠٠ ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر.

أضاف سفير مصر في برلين أن مصر حصلت على ما يقرب من ٤ ملايين جرعة من اللقاحات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا من ألمانيا سواء من خلال الإطار الثنائى أو من خلال مرفق كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

مجال البيئة والموارد المائية:

في 1 مايو 2020 اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرتها سيفينا شولتسى وزيرة البيئة وصون الطبيعة والسلامة النووية الألمانية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين حول المساهمات المحددة وطنيا والتحول الأخضر.

فى 2 يونيو 2015 قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن جملة الاستثمارات المقدمة من الحكومة الألمانية لتطوير وتحديث إدارة المياه في مصر بلغت 388.5 مليون يورو منها 366.6 مليون يورو قروض و21.86 مليون يورو منح.

"التكنولوجيا والاتصالات"

في 21 يناير 2019 قام وفد مصري يضم وزراء الدولة للإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة لألمانيا، استقبله اورليش نوسباوم وزير الدولة للاقتصاد والطاقة، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتصدير التكنولوجيا الألمانية إلى مصر.