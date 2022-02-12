السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرم.. دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في منطقة الهرم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد، واللواء علاء خلوصي، تنسيقًا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.