السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرم.. دون إصابات

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في منطقة الهرم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد، واللواء علاء خلوصي، تنسيقًا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة السيطرة حريق شقة سكنية منطقة الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

بالأرقام.. درجات الحرارة هذا الأسبوع.. والأرصاد محذرة: «لا تنخدعوا»

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم