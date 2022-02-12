«التضامن» تنقذ 9 حالات بلا مأوى من مختلف المحافظات

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال فريق التدخل السريع وبرنامج أطفال بلا مأوي فى التعامل مع ٩ حالات من أطفال وكبار بلا مأوى منذ بداية فبراير الجاري.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة الاستجابة للاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية حول وجود سيدة مسنة بلا مأوي تعاني مرض نفسي، بمدخل قرية الشناوي التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنسيق مع المسؤولين بفريق أطفال و كبار بلا مأوى بالتوجه إلى مكان الاستغاثة، و تم نقل المواطنة إلى مستشفى الصحه النفسية ببنى سويف، لاتخاذ اللازم بشأن علاجها.

كما وجهت وزيرة التضامن، الفريق بمحافظة القاهرة، لإنقاذ مسنة ن.م.ع من الشارع وتم إيداعها بدار مسنات جمعية رحيق الازهار بالتنسيق مع ادارة حدائق القبة الاجتماعية.

أما فى الإسكندرية، تحرك الفريق لإنقاذ سيدة تفترش الطريق بمنطقة رشدي لا تحمل بطاقة رقم قومي تم تحويلها لمستشفي رأس التين، ثم ايداعها بدار الهدايا لرعاية الكبار بلامأوي.

وفي محافظة الشرقية، قام فريق أطفال وكبار بلامأوي بانقاذ مواطن مجهول الهوية متواجد فى مركز بلبيس، قد ترك منزله نتيجة خلافات أسرية مع أشقائه، حيث تم تحويله لمستشفي الجامعة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتم نقله لدار بسمة للإيواء.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزى بإنقاذ فتاة عشرينية بلامأوى بشارع فيصل، حيث نشرت قصتها إحدي المواقع الإلكترونية، وتبين أن الفتاة تدعي ل .ح .ع، مطلقة وتبلغ من العمر ٢٤ عامًا ليس معها أي أوراق ثبوتية وتعرضت لصدمة نفسية وتركت منزلها وأصبحت بلا مأوى وافترشت الرصيف بإحدى الشوارع، تم التنسيق مع دار معانا لانقاذ إنسان لاستقبالها لتتلقى كافة أوجة الرعاية الاجتماعية.

كما وجهت “ القباج” بسرعة الاستجابة للبلاغات الواردة حول وجود 4 فتيات بلا مأوى، الأولى بمنطقة المرج الجديدة و تدعي. ش (١٤ عاما) ، والطفلة الثانية تدعي. د (١٣عاما) متواجدة بمدينة السلام، أما الطفلة الثالثة تدعي. ج (١٧عاما) متواجدة بمنطقة عزبة النخل، والطفلة الرابعة تدعي. م(١٧عاما) متواجدة أيضا بمنطقة المرج، حيث تم ايداعهن مؤسسة فتيات القاصرات بعين شمس ووضع خطة تأهيلية لهن.