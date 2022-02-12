تراجع معدل الإصابات بأوميكرون وارتفاع الوفيات في دول أمريكا اللاتينية

كشفت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (باهو) عن بدء انخفاض معدل الإصابات الجديدة بمتحور "أوميكرون" في دول أمريكا اللاتينية، رغم ارتفاع معدل الوفيات بسبب الفيروس بنسبة 13 في المئة الأسبوع الماضي.

وأوضحت مديرة المنظمة، كاريسا إيتين، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء جنوب الأطلنطي، أن معدل الإصابات الجديدة التي تتطلب دخول المستشفى بدأ يتلاشى في بعض دول القارة، إذ انخفض بنسبة 31 في المئة خلال أسبوع.

في الوقت ذاته، حذرت مديرة المنظمة من ارتفاع معدل الوفيات الأسبوعي، خاصة في دول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، بينما تشهد حالات الإصابة الجديدة والحالات التي تتطلب دخول المستشفى انخفاضا مطردا في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وأضافت أن الإصابات انخفضت في أمريكا الوسطى حيث تراجعت بنسبة 70% في السلفادور و30% في بليز وبنما، فضلا عن تباطؤ الإصابات في بيرو والأرجنتين، رغم استمرار ارتفاع الوفيات في بوليفيا وفنزويلا.

وأكدت أن اللقاحات هي كلمة السر للسيطرة على تزايد حالات الإصابة والوفيات، إذ ينخفض معدل الإصابات الخطيرة والوفيات في البلدان التي تزيد فيها نسب التطعيم مقارنة بغيرها من الدول الأخرى.

وكانت المنظمة قد حذرت في وقت سابق من أن 54 في المئة من سكان الدول الأقل دخلا لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن.