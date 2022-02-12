السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع معدل الإصابات بأوميكرون وارتفاع الوفيات في دول أمريكا اللاتينية

كورونا
كورونا

كشفت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (باهو) عن بدء انخفاض معدل الإصابات الجديدة بمتحور "أوميكرون" في دول أمريكا اللاتينية، رغم ارتفاع معدل الوفيات بسبب الفيروس بنسبة 13 في المئة الأسبوع الماضي.
وأوضحت مديرة المنظمة، كاريسا إيتين، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء جنوب الأطلنطي، أن معدل الإصابات الجديدة التي تتطلب دخول المستشفى بدأ يتلاشى في بعض دول القارة، إذ انخفض بنسبة 31 في المئة خلال أسبوع.
في الوقت ذاته، حذرت مديرة المنظمة من ارتفاع معدل الوفيات الأسبوعي، خاصة في دول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، بينما تشهد حالات الإصابة الجديدة والحالات التي تتطلب دخول المستشفى انخفاضا مطردا في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وأضافت أن الإصابات انخفضت في أمريكا الوسطى حيث تراجعت بنسبة 70% في السلفادور و30% في بليز وبنما، فضلا عن تباطؤ الإصابات في بيرو والأرجنتين، رغم استمرار ارتفاع الوفيات في بوليفيا وفنزويلا.
وأكدت أن اللقاحات هي كلمة السر للسيطرة على تزايد حالات الإصابة والوفيات، إذ ينخفض معدل الإصابات الخطيرة والوفيات في البلدان التي تزيد فيها نسب التطعيم مقارنة بغيرها من الدول الأخرى.
وكانت المنظمة قد حذرت في وقت سابق من أن 54 في المئة من سكان الدول الأقل دخلا لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن.

واشنطن أمريكا اللاتينية متحور أوميكرون الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

بالأرقام.. درجات الحرارة هذا الأسبوع.. والأرصاد محذرة: «لا تنخدعوا»

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم