إزالة 35 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة والري بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والري، وحماية النيل ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات، وتمكنت الحملة من إزالة 35 حالة تعد، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها

قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إنه في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي حماية النيل، تمكنت حملة بقيادة طه داود نائب رئيس المركز والمدينة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة 35 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والري وأراضي حماية النيل، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، وبناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن علي جميع المتعدين بدون أية استثناءات وإيقاف ظاهرة البناء المخالف العشوائي بدون ترخيص.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص أن الوحدة المحلية واصلت استمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل حيث نفذت برئاسة عرفات عبدالله نائب رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد كما شملت الحملة القيام بأعمال صيانة وإصلاح الكشافات و اعمدة الانارة وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.