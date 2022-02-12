ضبط عامل أنهى حياة طليقته ضربًا فى العجوزة

تمكن رجال المباحث اليوم السبت، من ضبط عامل أنهى حياة طليقته بمنطقة العجوزة، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، مما أسفر عن تدهور حالتها الصحية وفارقت الحياة، وحُرِرَ محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا يفيد بوفاة ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها، وبإجراء التحريات تبيَّن للرائد محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المجني عليها تعرضت للضرب على يد طليقها، بسبب خلافات أسرية، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد أحمد فاروق، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه لم يقصد قتلها، فتحرر محضر بالواقعة، وأُخطر اللواء عاصم أبوالخير، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.