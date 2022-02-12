السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«القادرية البودشيشية» تنظم ليلة الوصال الصوفية رقم 91

القادرية البودشيشية
القادرية البودشيشية

أعلنت الطريقة القادرية البودشيشية، اليوم السبت، تنظيم ليلة الوصال الصوفية، رقم ٩١، مساء اليوم السبت، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمفكرين من كافة دول العالم، حيث يتم مناقشة القضايا الدينية والفكرية المختلفة.

ويشارك في الفعاليات الدكتور منير القادري رئيس مؤسسة الملتقى، والمركز الأورو متوسطي لدراسة الإسلام اليوم، حيث يلقى كلمة مفصلة عن الدور المهم والمحوري الذي تقوم به الطريقة القادرية البودشيشية في نشر علوم التزكية والتصوف في جميع أنحاء العالم.

واعتادت الطريقة البودشيشية على تنظيم ليالي الوصال أونلاين منذ ظهور الجائحة وتوقف الملتقيات والمؤتمرات العلمية، حيث تم نقل كافة الفعاليات إلى الفضاء الإلكتروني، وتناقش ليالي الوصال كافة الأمور المتعلقة بالدين والتصوف الإسلامي، وما يخص الزوايا والطرق الصوفية حول العالم.

ويشارك في الفعاليات العديد من الباحثين والمفكرين من كافة أنحاء العالم، حيث يقدم المشاركون عدة كلمات ومحاضرات تهتم جميعها بالتصوف بالمشكلات العامة التي تهم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها.

وتنَتسب الطريقة القادرية البودشيشية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ظهر في القرن الخامس الهجري، أما لقب البودشيشية، فقد اكتسبه بواسطة الشيخ علي بن محمد الذي حمل لقب "سيدي علي بودشيش" لكونه كان يطعم الناس أيام المجاعة طعام الدشيشة بزاويته بالمغرب.

البودشيشة تنظم ليلة الوصال الصوفية رقم

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