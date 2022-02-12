وزير الخارجية: إعادة إطلاق عملية السلام ركيزة جهود مصر فى القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تؤكد أهمية إطلاق عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، موضحا أن القضية الفلسطينية محورية للمنطقة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أن جهود مصر ترتكز حول إعادة إطلاق عملية السلام على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

وتناول اللقاء سبل استمرار وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، والبناء على النجاح المحرز في العديد من المجالات، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الخارجية، صباح اليوم، السبت، نظيرته الألمانية في قصر التحرير، خلال زيارتها الأولى إلى مصر.