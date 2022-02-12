«شكرى» يؤكد ضرورة احترام قرارات مجلس النواب الليبى.. وإجراء انتخابات نزيهة

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ضرورة احترام القرارات الشرعية التي اتخذها مجلس النواب في ليبيا، وبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه "بالتأكيد ليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة في ليبيا، ونحن على تواصل مع كافة الأطراف سواء في ليبيا، أو شركائنا الدوليين، ويجب تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

وعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

وتناول اللقاء سبل استمرار وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، والبناء على النجاح المحرز في العديد من المجالات، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الخارجية، صباح اليوم السبت، نظيرته الألمانية في قصر التحرير، خلال زيارتها الأولى إلى مصر.