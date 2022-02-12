السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وصول فريد الديب للدفاع عن المتهمين في قضية الآثار الكبرى

فريد الديب
فريد الديب

وصل المحاميان فريد الديب، دفاع رجل الأعمال حسن راتب، وطارق جميل سعيد، دفاع علاء حسانين، المتهمين في قضية الاتجار بالآثار، منذ قليل، إلى محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية. 
وكان بعض المتهمين خلال الجلسة السابقة ارتكبوا أعمال شغب بارتفاع أصواتهم  داخل قفص المحاكمة  وتحدثهم بطريقة غير لائقة أثناء انعقاد أول جلسات محاكمتهم.
- النيابة العامة 
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.


واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.

محكمة شمال القاهرة طارق جميل سعيد فريد الديب رجل الأعمال حسن راتب - النيابة العامة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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