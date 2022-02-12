مصرع وإصابة 5 فى انقلاب «ميكروباص» بالطريق الدائرى

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، بجروح وكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالسلام.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفاده وقوع حادث مروري ووجود ضحايا ومصابين أعلى الطريق الدائري بعد مؤسسة الزكاة القادم من السلام اتجاه مسطرد.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.