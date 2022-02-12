السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تحذيرات مهمة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين: لا تخففوا الملابس

الطقس
الطقس

يبحث الكثير من المواطنين عن حلبة الطقس اليوم السبت الموافق 12 فبراير؛ حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الطقس سيكون شديد البرودة وحذرت المواطنين من التخفيف في الملابس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فقد تشهد الأحوال الجوية خلال الطقس اليوم السبت، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مساء اليوم ستصل إلى 10 درجات مئوية. بينما تشهد محافظة الإسكندرية طقسًا شديد البرودة يصاحبه صقيع ليلًا، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى 10.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين ومنها عدم التخفيف في الملابس أو التهاون فيها.

التحذير من الشبورة أثناء القيادة لتكون القيادة بهدوء والسير بطريقة هادئة، وحذرت الهيئة من القرب من أعمدة الإنارة خاصة الأطفال عند سقوط المطر.

وتكون العظمى حول 18 مئوية على مدن الساحل الشمالي مع طقس مائل للبرودة إلى بارد، حول 20 مئوية على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا إلى القاهرة مع طقس لطيف إلى مائل للبرودة أحيانًا، تكون بأوائل العشرينيات على مناطق شمال ووسط الصعيد وتصل إلى منتصفها على جنوب الصعيد مع طقس لطيف إلى معتدل، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتكون الأجواء مستقرة إجمالًا يتخللها فرص محدودة للأمطار على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية خلال بعض فترات بداية ومنتصف الأسبوع.

وحركة الرياح معتدلة إجمالًا يصحبها هبات نشطة أحيانًا على المناطق الداخلية، يزداد نشاطها على البحر الأحمر والخليجين وتصبح نشطة إلى قوية أحيانًا خاصًة خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة.

وعن حالة البحرين، فيكون البحر المتوسط معتدلًا خلال أغلب فترات الأسبوع قد يميل نحو الاضطراب النسبي حول منتصفه، أما عن البحر الأحمر فتتباين حالته بين الاعتدال والاضطراب النسبي خلال نصف الأسبوع الأول، يزداد اضطرابه خلال نصف الأسبوع الثاني كما تتشكل الشبورة صباحًا على بعض أنحاء شمال الجمهورية عبر بعض أيام الأسبوع، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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