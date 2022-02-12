السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تستحدث برنامج «التأهيل والتطبيق لنظم الجودة في الأغذية»

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث برنامج "التأهيل والتطبيق والمراجعة لنظم الجودة في الأغذية" بالتعاون مع المعهد القومي للجودة، ضمن برامج الماجستير المهني بكلية الزراعة، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على الارتقاء بالعملية التعليمية والبرامج الدراسية، واستحداث برامج جديدة بما يدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والنهوض بالدولة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن برنامج "التأهيل والتطبيق والمراجعة لنظم الجودة في الأغذية" يهدف إلى إعداد وتدريب كوادر قادرة على التطبيق والتأهيل والمراجعة لنظم الجودة والسلامة في مجال الأغذية على المستويين المحلي والدولي، وحصولهم على المعلومات والمعارف المرتبطة بهذا المجال، وتنمية قدراتهم فى التخطيط والإدارة والابتكار والتطبيق، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل والتنافسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بتصنيع الأغذية وصحة وسلامة الغذاء، وتلبية احتياجات سوق العمل من متخصصين في جودة وسلامة الغذاء ومراقبة الأغذية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جودة وسلامة المنتجات الغذائية لها العديد من التأثيرات، منها صحة وسلامة الأفراد، والنهوض بحركة تجارة وتداول واستهلاك الغذاء، ودعم الميزة التنافسية لصناعة الأغذية والتصدير للأسواق العالمية بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتطبيق المواصفات العالمية الحديثة للجودة والسلامة الغذائية التي تصدرها المنظمات الدولية وتطورها باستمرار.

من جانبه، قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، إن برنامج الماجستير المهني في مجال التطبيقات والتأهيل والمراجعة لنظم الجودة والسلامة في الأغذية تتم الدراسة به على مدار عام دراسي كامل، وتكون الأولوية للحاصلين على درجة البكالوريوس في مجالات الزراعة، والطب البشري، والطب البيطري، والعلوم، والتربية النوعية، والاقتصاد المنزلي، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل عال ويعمل في مجال الأغذية.
 
ومن جهته، أشار الدكتور صلاح أبو ريه الأستاذ بكلية الزراعة ومنسق البرنامج، إلى أن البرنامج يتضمن 9 مقررات دراسية خاصة بالأغذية، وهي أساسيات تصنيع الأغذية، ونظم إدارة سلامة الغذاء، وفساد وحفظ وتداول الأغذية والممارسات الجيدة، وتقييم المخاطر، وقوانين وتشريعات الغذاء، ونظم إدارة الجودة الحديثة للأغذية، والتقييم الذاتي والخارجي، والنظم الحديثة لإدارة جودة المعامل، وإدارة نظم البيئة والسلامة المهنية.

التكنولوجيا جامعة القاهرة الزراعة عالمية مستوى دراسة محمد عثمان محمد عثمان الخشت الدولة المصرية المعلومات المخاطر الخشت سلامة الغذاء تكنولوجيا تنافسية محمد الخشت

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