السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. مرافعة الفنان رشوان توفيق في دعوى إلغاء توكيلات ابنته

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

تستمع الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، إلى مرافعة دفاع الفنان رشوان توفيق في دعوى ابنتة آيه رشوان  توفيق والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان، وجاء بها: بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر؛ تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11، والبالغ مساحتها 699 مترًا مربعًا.

وقال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق في تصريحات لـ"الدستور"، إن آية رشوان توفيق رفعت عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلًا: الفنان رشوان وزّع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدّل فيها لم ترتضِ ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة.

وأضاف مهران: سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله عز وجل واستشهد في حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم التي تقول (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا).

الفنان رشوان توفيق آية رشوان توفيق رشوان توفيق محكمة القاهرة

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